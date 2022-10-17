為落實校園節能永續發展，新竹縣政府對仍使用傳統燈具的學校，運用能源局補助經費，並結合民間善心企業第一金控及台積電慈善基金會，今年共協助22所學校照明汰換為高效能LED燈具，建立更優質照明的教育學習空間和校園減碳環境。

縣長楊文科指出，學校教室照明是學生最常使用的設備，傳統螢光燈管不僅耗電且亮度較低，容易造成光線不足，影響學生視力及學習的問題。

為保護孩子們雙眼，縣府爭取中央經費並擴大量能結合民間力量，感謝第一金控及台積電慈善基金會願意與縣府共同推動學校汰換燈具，選用高效能LED燈具，保護學童視力，更能讓節能減碳和守護地球環境的觀念，從小紮根。

產發處表示，為協助學校推動燈具汰換，推動「新竹縣學校燈具汰換節能改善執行計畫」主要以協助整體電力需求規畫，並提供節能服務ESCO（能源技術服務業）方式，完成校內燈具汰換。

今年推動4所學校汰換7521盞燈具，節電逾46萬度，總經費555萬元，其中50％費用以能源局補助款支用，另50％費用則採「節能績效保證合約」ESPC模式，確保學校與廠商燈具均可達一定的節能率。同時，省下的能源費用分期3到5年償還汰換燈具費用。今年度將再追加90萬元補助經費，預計再汰換1600盞。

此外，縣府考量偏鄉學校預算不足，及ESCO節能績效回收年限偏高，造成廠商意願低下，結合第一金控及台積電慈善基金會資源，共同協助偏鄉學校推動燈具汰換，共協助18所偏鄉學校汰換近4500盞LED燈具，節省約27萬度的電，幫學校每年省下67.5萬元的電費。