每年長達7個月東北季風盛行時期，蘭嶼、綠島船班常因風浪過大而停駛，使得垃圾轉運困難重重，在台東縣環保局與廠商努力下，已完成2離島垃圾轉運1700公噸，超前達標；環保局也呼籲遊客，減少1次性用品使用量，才能有效決離島垃圾問題。

台東縣政府表示，每年自10月到隔年4月，長達7個月的時間是東北季風盛行時期，蘭嶼、綠島船班常因風浪過大而停駛，使得離島垃圾轉運工作無法順利執行，困難重重。

今年依原計畫排程，在12月底前應完成蘭嶼及綠島垃圾轉運目標量合計1700公噸，在環保局與廠商努力下，趕在東北季風來臨前，兩離島總計已轉運超過1700公噸垃圾，分別為蘭嶼鄉超過1035公噸，綠島鄉轉運超過700公噸，有效釋放掩埋場內貯存空間，並減輕離島垃圾處理壓力。

環保局指出，蘭嶼及綠島近年旅遊人數逐年增加，一般廢棄物的產生量隨之上升，垃圾轉運為治標手段，呼籲減少1次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道。

環保局鼓勵前往島上旅遊的遊客自備個人用品，如盥洗用具、環保餐具及環保杯等，不僅能降低旅遊垃圾，兼顧環保又衛生，共同守護離島優美環境。