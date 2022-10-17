彭博社17日表示，目前是亞洲今年最大規模的東芝收購案，因傳出有太多不確定因素，故銀行融資可能無法依時到位，整項合併計畫的時程恐怕因此延後。前述消息傳進日本股市後，東芝股價17日一度下跌3%，最後在尾盤急拉之下，僅收跌1.13%。

由日本產業夥伴(Japan Industrial Partners Inc.)為首，以及日本政府所支持的日本投資公司(Japan Investment Corp.)，這兩家可能在東芝設定的11月7日期限以前，無法順利交出有效力的合約書。

原因是，在美國與其它地方大力升息，借款成本增加之下，一些全球銀行業者對東芝這種市值約160億美元的大型企業收購案，已抱持謹慎態度。日本央行就是不肯升息下，日本當地通膨也開始有升高趨勢。

據悉，有4家主要日本聯貸銀行只公告自己感興趣的融資部分。因為日本產業夥伴以及日本投資公司都沒有敲定最後細節，例如真正參予併購東芝的公司等，故這些銀行業者也無法出具有法律約束力的合約。

日本產業夥伴雖被選定為東芝主要投標者，但究竟誰有興趣真正投資東芝，確實的名單尚未出爐。除了談判尚在進行外，東芝的各項業務也有可能會選擇分割出售，不一定是整個集團都賣掉。

彭博社報導，日本產業夥伴正與當地財團歐力士(Orix)以及中部電力公司(Chubu Electric Power)，還有一些全球投資大戶，例如霸菱亞洲私募股權與歐系CVC資本等商談合組計畫。

知情人士指出，包括美系貝恩資本(Bain Capital)與亞系MBK Partners在內投資法人已討論過，加入日本投資公司這一邊競標團隊事宜。之前，東芝還在對未來走向定位，公開徵求市場意見時，被收購後下市就是其中之一選項。