今年3月行政院公布「2050淨零排放路徑與策略」，其中達成淨零關鍵12項戰略的社會溝通，環團表示，後續相關會議讓民間覺得只有蒐集意見沒有對話，因此提出3大訴求，尤其在關鍵戰略研擬與核定機制上，應依循關鍵戰略規劃書初稿應公開、對於社會各界意見應具體回應等原則，與全民展開有效的溝通。

環團表示，12項戰略中，今年8月底開始分別由環保署進行「淨零綠生活」、「資源循環零廢棄」，與經濟部主責的「節能」等3項戰略社會溝通會議，但仍然讓民間覺得只有蒐集意見沒有對話，因此提出檢討前三場會議沒回應的機制、對於社會各界意見應具體回應、減量階段管制目標應透過程序較嚴謹的聽證程序等3大訴求

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，以推動政府環境資訊公開的立場，要求12項關鍵戰略的政策規劃應納入「資訊公開」，主責機關應盡速盤點並公開產業的營運資訊，包括用電、用水、租稅補貼、研發投入等，讓淨零轉型的討論能夠立基於真實的數據資料，促進更多公民共同參與的可能，讓社會溝通能夠落實。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍表示，各戰略的社會溝通的方式頗有差異，例如經濟部因有能源轉型白皮書公民參與的經驗，這次針對「節能」戰略，邀請了建築、NGO、社會、工業等的專家討論各面相的節能，且給予在場參與者較多討論的時間，因此較能針對節能的不同層面做討論。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調，建議整個關鍵戰略研擬與核定機制上，應該要求各部會在10月底前「公布關鍵戰略規劃書初稿」，並建置網路平台，提供一定時間的徵詢期，讓各界可以提出修改建議，並於最終規劃書定稿上，刊載「利害關係人意見回應表」，具體回應各界在社會溝通會議以及網路平台上所提出之意見。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，本月陸續發布2030年製造部門、商業部門淨零路徑，卻還是關起門來和產業溝通，未和社會溝通，我們認為設置淨零辦公室的經濟部與農委會等部會，皆須儘速提出後續淨零路徑公民參與時程，擴大參與途徑，讓公眾了解淨零路徑此一重大政策，並建立後續溝通機制。

地球公民基金會顧問蔡中岳強調，環境組織支持政府的目標，甚至期待更快達成，但過往能源轉型政策上的倡議經驗，更深切地知道淨零轉型需要更嚴謹與全面的參與、溝通和公開。