北台灣16日因颱風尼莎外圍環流發威，導致降下豪大雨，新竹地區昨天是又風又雨，民進黨新竹市長候選人沈慧虹接連取消兩場活動與行程，被網友惡意造謠是因動員不力，沈辦今天駁斥此謠言，指唯一考量就是民眾與支持者的安全。

沈慧虹競選辦公室發言人李妍慧表示，昨天在網路上有人惡意造謠，指沈慧虹取消兩場行程是因為動員不力。她指出，沈慧虹已在第一時間對外說明，是基於市民安全才取消活動，市民安全是沈慧虹團隊最優先事項，也是基於執政經驗和專業下的判斷，絕對是正確決定。

李妍慧說，反觀雙北市長柯文哲和侯友宜，不顧自家市民安危南下助選，侯友宜還是到新竹市為林耕仁議員助選造勢，她想請問林耕仁和高虹安對此作何感想？

此外，李妍慧也表示，以目前趨勢來看，沈慧虹支持度穩定成長，而高虹安擁抱極端深藍選民，卻自稱第三勢力，這樣的投機行為，民眾看在眼裡，不會買單。她強調，選民看不到高虹安的核心理念、也看不到她對新竹的具體政策政見，只用仇恨來操作新竹市民，實在很遺憾。