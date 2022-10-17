「神風」（kamikaze）自殺無人機今（17）日清晨大舉入侵烏克蘭首都基輔街頭，在街道上空低空盤旋，造成民眾驚慌避難，烏克蘭士兵則趕快舉起防空炮、步槍，瘋狂朝無人機開槍，試圖將它擊落。

The Iranian Shahed drones that are attacking Kyiv this morning have been nicknamed “mopeds” among Ukrainians for the sound they make. They’re sowing destruction in recent days and weeks and proving very hard to intercept. pic.twitter.com/Pt8CDh8MIV — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 17, 2022

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，基輔市中心當地時間今日清晨6時30分起發生多起爆炸，至8時10分一共發生5起，基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）證實，市中心舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）多棟大樓、民宅被擊中受損，市中心可見黑煙直竄天空，當局尚未公布實際傷亡人數。

18 people were rescued from the rubble of residential house in central Kyiv destroyed by drone, 2 more believed under rubble https://t.co/iFnGYv44RM #Ukraine pic.twitter.com/JgRlMt5ixY — Liveuamap (@Liveuamap) October 17, 2022

All night and all morning, the enemy terrorizes the civilian population. Kamikaze drones and missiles are attacking all of Ukraine. A residential building was hit in Kyiv.



The enemy can attack our cities, but it won’t be able to break us. - @ZelenskyyUa pic.twitter.com/G55m1gimFt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2022

目前還不清楚這波攻擊的目標，基輔鐵路官員指出，爆炸地點靠近基輔主要車站，另有當地記者報導重要能源建設被擊中。

In the morning #russia attacked Kyiv city center with Iran-made kamikaze drones. One of them hit residential building. The rescuers work on the ground to pull people from the rubble. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/iEiNKYAqQJ — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 17, 2022

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）隨後發文指控俄羅斯派出「神風」（kamikaze）自殺無人機攻擊基輔，指出烏克蘭需要更多防空系統。

烏克蘭首都基輔17日遭到「神風」（kamikaze）自殺無人機攻擊，導致建築起火受損。（圖／美聯社）

網路上也出現許多無人機低空在基輔街道上空盤旋的畫面，有影片顯示街頭民眾突然拔腿狂奔，眼睛緊盯著天空看；有人拍下無人機飛過大樓窗邊；也有畫面拍到無人機飛掠樹幹上方，機身掠過許多白點，顯示遭到烏軍開槍反擊。

(VIDEO) Ukraine's capital Kyiv attacked by drone strikes pic.twitter.com/7LrJ1JHvw3 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 17, 2022

A kamikaze drone is flying over Kyiv this morning. pic.twitter.com/6XKdCj5C0V — UkraineWorld (@ukraine_world) October 17, 2022

報導指出，大批無人機今早避開烏克蘭防空系統入侵基輔街頭，烏克蘭士兵、警察連忙抓起防空炮、步槍朝天空瘋狂掃射，試圖擊落無人機，一時間除了無人機飛行時發出的低鳴嗡嗡聲外，基輔天空也迴盪著槍響，在警察、軍人開槍的同時，一旁還有普通民眾，這樣的畫面除了嚇人外，也令人難以想像。

AFP's @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku — AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022

A policeman in Kyiv tries to shoot down an Iranian drone.



Most of these drones are shot down by air defense forces, including small arms pic.twitter.com/YLSCEMC8RB — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) October 17, 2022

網路上也出現一架無人機被擊落的畫面，目前無法證實畫面的真實性。另外也有人分享居民打開自家窗戶，擺出長槍，準備朝空中無人機開槍的畫面。

Casual morning in Kyiv:



Coffee, cigarette, balcony, gun, trying to shoot down Iranian drones pic.twitter.com/MfJrWd9154 — Saint Javelin (@saintjavelin) October 17, 2022

BBC廣播四台（BBC Radio 4）「今日」（Today）節目訪問基輔民眾，一名女子描述過去2小時除了聽到爆炸聲外，還有幾乎不間斷的無人機飛越建築發出的噪音，她說，只要分別聽過火箭和無人機飛過的聲音，馬上就能辨別，感覺也會不同。

她形容火箭飛過的聲音比較像「呼嘯而過」，無人機飛越時比較像200公斤重的巨型摩托車飛過建築上空，「真的嚇死人。」

她說每10到15分鐘就會聽到一連串噪音，就知道無人機來了，然後部隊開始反擊。

烏克蘭首都基輔17日遭到「神風」（kamikaze）自殺無人機攻擊，導致建築起火受損。（圖／美聯社）

這些「神風」無人機據信是由伊朗提供給俄羅斯使用，「神風」名稱由來源自於執行自殺任務的日本神風特攻隊，這類無人機體型小，能盤旋數小時，然後才擊中目標爆炸，因此又有「遊蕩彈藥」（Loitering Munition）的稱號，它們不像其他無人機在投擲飛彈後返回基地，是一次性的武器。

BBC指出，烏克蘭全國各地已經愈來愈熟悉這類無人機的嗡嗡聲。

克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日爆炸後，俄羅斯10日對烏克蘭各地發射飛彈轟炸、報復，釀成19人死亡、上百人受傷，俄羅斯總統普丁14日稱，已經擊中烏克蘭主要目標，沒有必要再進行大規模攻擊。