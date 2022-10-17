「神風」（kamikaze）自殺無人機今（17）日清晨大舉入侵烏克蘭首都基輔街頭，在街道上空低空盤旋，造成民眾驚慌避難，烏克蘭士兵則趕快舉起防空炮、步槍，瘋狂朝無人機開槍，試圖將它擊落。
綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，基輔市中心當地時間今日清晨6時30分起發生多起爆炸，至8時10分一共發生5起，基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）證實，市中心舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）多棟大樓、民宅被擊中受損，市中心可見黑煙直竄天空，當局尚未公布實際傷亡人數。
目前還不清楚這波攻擊的目標，基輔鐵路官員指出，爆炸地點靠近基輔主要車站，另有當地記者報導重要能源建設被擊中。
烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）隨後發文指控俄羅斯派出「神風」（kamikaze）自殺無人機攻擊基輔，指出烏克蘭需要更多防空系統。
網路上也出現許多無人機低空在基輔街道上空盤旋的畫面，有影片顯示街頭民眾突然拔腿狂奔，眼睛緊盯著天空看；有人拍下無人機飛過大樓窗邊；也有畫面拍到無人機飛掠樹幹上方，機身掠過許多白點，顯示遭到烏軍開槍反擊。
報導指出，大批無人機今早避開烏克蘭防空系統入侵基輔街頭，烏克蘭士兵、警察連忙抓起防空炮、步槍朝天空瘋狂掃射，試圖擊落無人機，一時間除了無人機飛行時發出的低鳴嗡嗡聲外，基輔天空也迴盪著槍響，在警察、軍人開槍的同時，一旁還有普通民眾，這樣的畫面除了嚇人外，也令人難以想像。
網路上也出現一架無人機被擊落的畫面，目前無法證實畫面的真實性。另外也有人分享居民打開自家窗戶，擺出長槍，準備朝空中無人機開槍的畫面。
BBC廣播四台（BBC Radio 4）「今日」（Today）節目訪問基輔民眾，一名女子描述過去2小時除了聽到爆炸聲外，還有幾乎不間斷的無人機飛越建築發出的噪音，她說，只要分別聽過火箭和無人機飛過的聲音，馬上就能辨別，感覺也會不同。
她形容火箭飛過的聲音比較像「呼嘯而過」，無人機飛越時比較像200公斤重的巨型摩托車飛過建築上空，「真的嚇死人。」
她說每10到15分鐘就會聽到一連串噪音，就知道無人機來了，然後部隊開始反擊。
這些「神風」無人機據信是由伊朗提供給俄羅斯使用，「神風」名稱由來源自於執行自殺任務的日本神風特攻隊，這類無人機體型小，能盤旋數小時，然後才擊中目標爆炸，因此又有「遊蕩彈藥」（Loitering Munition）的稱號，它們不像其他無人機在投擲飛彈後返回基地，是一次性的武器。
BBC指出，烏克蘭全國各地已經愈來愈熟悉這類無人機的嗡嗡聲。
克里米亞大橋（Crimean Bridge）8日爆炸後，俄羅斯10日對烏克蘭各地發射飛彈轟炸、報復，釀成19人死亡、上百人受傷，俄羅斯總統普丁14日稱，已經擊中烏克蘭主要目標，沒有必要再進行大規模攻擊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。