近期在歐洲工作的周杰倫，今（17）日在IG曬出五歲兒子Romeo在街頭漫步的影片，如此瀟灑的背影，讓身為老爸的周杰倫不經大讚兒子「走路有風」。

周杰倫時常會於社群媒體中分享與妻子昆凌、7歲的女兒Hathaway、5歲的兒子Romeo，及5個月大的小女兒Jacinda的日常，羨煞不少網友。然而，在今年8月更與兒子Romeo一同出演《粉色海洋》MV並獻聲OS。

今日周杰倫也於IG上傳一段兒子Romeo在電影《新娘百分百》拍攝地的街頭漫步的影片。影片中可見身穿藍色上衣及牛仔褲的Romeo，雙手插在兩側口袋走在街頭，背影顯得格外可愛又帥氣，讓天王老爸周杰倫忍不住發文：「他到底在瀟灑個什麼勁兒，走路有風呢」更Hashtag「likefatherlikeson（像爸爸像兒子）」。

看到影片的網友除了稱讚Romeo可愛外，也留言：「好像哥走路的樣子啊」、「有哥之前在拍mv的那種感覺了！」、「我爸爸如果周杰倫，我走路用飛的」、「和爸爸一樣會耍帥」、「小密歐很有哥的風範」。