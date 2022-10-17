瑭霏（取自 瑭霏 Tang Fei 臉書）

女星瑭霏27歲是謊報！開車遇勒脖強盜 意外曝光實際年齡

演出電影「我的少女時代」女演員瑭霏，本名何映融，8月24日下午1點31分，在中山北路5段、文林路遭卓姓男子當街強盜，瑭霏1人抗敵，在現場繞圈，後經周遭路人圍捕壓制，依法送辦，士林地檢署偵結，依加重強盜罪提起公訴。

維基百科上記載27歲的瑭霏，在警局製作筆錄時，年齡則是33歲，她當天駕車前往艾成追思音樂會，行經捷運劍潭站，見前方路口停等紅燈車輛壅塞，竟下車打開後行李箱，不料卻吸引38歲卓嫌的注意，手持小刀、老虎鉗衝入瑭霏後座，企圖行搶副駕座上擺放的包包。

起訴書指出，瑭霏頸部遭卓嫌左手勒住，她抓住卓的手臂想要掙脫，卓從後座跳下車，直接衝到副駕車門旁，瑭霏也跟著跳下車大海「搶劫」，兩人圍著車子繞圈，卓一度想要跳上駕駛座，搶走瑭霏轎車逃逸，所幸一旁路人見狀，上前幫忙壓制卓嫌。

檢察官偵查中卓嫌坦承拿取何的Prada皮夾，裡面有現金2203元以及金融卡、信用卡，檢察官依加重強盜罪、加重準強盜未遂罪起訴卓嫌。