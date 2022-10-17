財政部表示，2022年APEC財政部長會議訂於本(111)年10月19日至21日在泰國曼谷舉行，由財政部蘇部長建榮率財政部、金融監督管理委員會、中央銀行等相關同仁出席。

財政部說明，本年APEC財政部長會議為嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情後首次實體舉行，討論議題包括全球與區域經濟及金融展望、永續金融、財政政策數位化及提升稅收徵收效率、跨境支付及匯款、包容性數位金融及執行宿霧行動計畫等。

財政部進一步說明，本次會議將綜整本年3月財政次長暨央行副總裁視訊會議、6月於泰國孔敬(Khon Kaen)舉行之資深財金官員會議及相關議題研討會討論情形，財政部長將聽取APEC經濟體、國際貨幣基金(IMF)、世界銀行(WB)、亞洲開發銀行(ADB)、經濟合作暨發展組織(OECD)及APEC企業諮詢委員會(ABAC)等國際組織合作工作成果；亦將與ABAC代表進行政策對話，討論包容性數位金融等議題。財長會議後將舉行聯合記者會及發表APEC財政部長聯合聲明，提報本年11月舉行之APEC經濟領袖會議。

蘇部長將就我國總體經濟展望、永續金融推動情形、運用數位科技改善財政政策實施效能、提高跨境支付與匯款便利及安全、及推動宿霧行動計畫倡議成果等，與其他經濟體分享經驗，積極推展財政外交，提高我國國際能見度。