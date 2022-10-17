新光金(2888)子公司新光人壽今天舉行「高雄市前金區地上權案新建工程開工動土典禮」，新壽在明年即將迎接60周年之際，看好高雄的城市活化與產業發展，打造高雄新營業總部，以全新姿態邁向百年里程碑，讓企業永續傳承。

新壽民國2021年1月取得高雄前金區舊總圖70年地上權開發權利，基地面積556坪，預計興建地上21層、地下5層商辦大樓，總樓地板面積8,122坪，地下5層為停車空間，地上1層為金融證券業及餐飲空間，地上2層至21層為商業空間，預計民國2026年8月興建完工。基地位於民生二路及文武二街，鄰近中央公園，有完善休憩空間，周邊百貨林立，並鄰近中正辦公商圈，距捷運橘線市議會站400公尺、紅線中央公園站650公尺，交通便利，可望帶動周邊商業活動量能。

新壽響應政府政策，落實ESG，致力履行「綠色營運」策略，董事長潘柏錚致詞時表示，新辦公大樓做為高雄的新營業總部，配合市府在地智慧城市發展願景，邀請元宏聯合建築師事務所量身打造，符合生態、節能、減碳、安全及健康等永續概念，基地內廣種植栽，串聯民生二路林蔭大道，完善城市綠帶系統，並達到綠建築銀級標章認證標準，減少建築能源耗用，展現綠色低碳的智慧城市新風貌，落成後將為高雄市一大新地標。

近年新壽積極布局不動產，多角化經營，隨著傑仕堡系列旅館級商務住宅陸續完工，南東大樓、纖維大樓危老重建案，未來將陸續完成規畫舊大樓資產活化，此外，還有南港BOT案、北投士林科學園區兩筆開發案，預計每年將為新壽帶來穩定租金收入，整體資產增值行情可期。