桃園市長鄭文燦今天受訪指出，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬民調要擴大領先5至8％，對此國民黨桃園市長候選人張善政回應，面對民調永遠是一步一腳印，會把自己的成績做出來。

張善政批評，鄭文燦市長還說他對桃園的建設沒有貢獻，但要提醒鄭市長，在2016年國發會剛核准桃園綠線的規畫，那個時候鄭文燦還特別特別感謝他跟當時國發會主委林祖嘉，還特別提到說要不是張善政院長要求行政院儘速審查、儘速通過的話，綠線捷運不會這麼快通過。鄭文燦在2016年在國發會通過時候講過這個話，他自己忘記了嗎？現在因為選舉的關係，就昨是今非覺得非常不可取。

而鄭運鵬日前南區競選總部成立，號稱有1.5萬人參加，但有人看說實際上只有2400人，張善政則表示，自己要是選民，看到民進黨又抹紅、又抹黑，一個在立法院缺席、在地方缺席，另一個不專心市政，如果是桃園的市民，這種造勢活動才不會想來。而針對蔡英文總統近期頻繁來到桃園助選，張善政也說，要提醒蔡英文總統，前一陣子花東地震的時候漠不關心，最近幾天雨下的這麼大，地方也傳災情，蔡總統有顯示過關心嗎？他也要拜託蔡總統，專心回歸國政。