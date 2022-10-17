工作狂老闆一旦忙碌起來會沒日沒夜的工作，似乎只有工作才能讓他們感覺到自己還活著，因此常常廢寢忘食，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖狗、生肖牛、生肖馬、生肖龍容易成為這樣的老闆，在疫情時代環境不景氣時，他們總會努力撐住公司，維持所有員工的生計，再辛苦都值得。

▍生肖狗

勤勤懇懇，以身作則

其實，生肖狗在還沒有當上老闆時，就已經是一個名副其實的工作狂了，等他升格老闆以後，更是勤奮，廢寢忘食，越是在困難時期、緊要關頭，越能把時間抓得很緊湊，把工作打理得井井有條，在他眼裡，除了工作，還是工作，並需要帶領團隊突破困境，若不自己以身作則，如何能信服於人，也往往因為這股任性堅持，讓團隊願意追隨，也讓公司得以跨過各個難關，看到希望。

▍生肖牛

任勞任怨，事必躬親

生肖牛是最不怕吃苦、踏實勤勞的創業型老闆，為了樹立良好的形象，給部屬當好榜樣，他會嚴格要求自己，事事靠自己，因為只有自己做到最好，才能要求部屬看齊，遇到艱難的時候，越是分秒必爭，即使放棄一切休假也要想辦法把工作推動向前，這樣事事躬親的好榜樣，員工也易被他的努力所感染，一起齊心向前。

▍生肖馬

一馬當先，不輸於人

生肖馬是個講究工作方法、追求效率的工作狂，不畏艱難，遇到不景氣、或是遇到強勁對手時，生肖馬的領導力與魄力更能彰顯出來，他會隨機應變，並作出理性判斷，帶領團隊克服難關，同時，為了讓員工心服口服，自我要求甚至嚴格，不但把自己的工作做到滿分，還會陪著員工一起抓細節，在良好的工作氛圍中，公司自然越來越好。

▍生肖龍

王者風範，眾人折服

龍是古代的帝王象徵，生肖龍的老闆更顯帝王風範，他不甘平庸、追求夢想，面對困難從不低頭，腳步更是永不停歇，工作上有挑戰、有困難，更能激起他的熱情，不僅自己對工作負責，充滿鬥志，更會帶領團隊一起打拚，擅長分工合作，重用人才，在過程中給予員工支持，又注重引導，讓員工們看到希望，再辛苦也願意追隨。