國民黨桃園市長候選人張善政財產申報遭民進黨質疑擁有多筆土地，對此張善政怒批這是抹黑，也說要提告，對此他今天指出，選舉應該回歸該做的事，鄭運鵬對於八德運動中心出事默不吭聲，選舉時候才出現，鄭文燦也沒在專心市政，他當然要對於抹黑一事提告。

張善政強調，財產的事情非常清楚，民進黨抹黑他說是中壢的大地主，大家可以去看一下中選會的資料，中壢買的是不到20坪的舊公寓，真正土地的持分只有4坪，而父母親的靈骨塔面積持分只有0.5坪，民進黨卻說有好幾千坪，這樣的抹黑當然要提告。

他也說，選舉的時候，大家應該回歸自己該做的事情，鄭運鵬委員在前一陣子八德運動中心出事情，以及最近中壢運動中心淹水都默不吭聲，選舉的時候才出現，平常的時候就是躲在後面。鄭文燦市長也一樣，最近出了這麼多問題都沒有在專心市政，只會幫忙選舉，民進黨在這個時候還好意思提這種假新聞，對此他當然要提告。

至於鄭運鵬的臉書粉絲被抓出有很多國外帳號，疑似有灌粉絲的嫌疑，對此張善政也說，前一陣子八德運動中心天花板垮下來，透過CNN變成國際新聞，難怪國際的很多網友要來關心，他也質疑，「鄭運鵬到底關不關心桃園市政？」

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