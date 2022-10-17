永慶房屋贊助的2022六都電競爭霸戰總決賽在15、16兩日火熱開打。《特戰英豪》和《爐石戰記：英雄戰場》分別由「金色狂風 4.0」和「UMR」贏得冠軍，為2022年六都電競爭霸戰畫下完美句點。永慶房屋表示，很開心見到眾多年輕好手在舞台上揮灑青春，為自己的夢想而努力！

永慶提倡誠實拚戰、團隊合作精神

永慶房屋人資部協理塗振宏指出，電競選手們展現出來堅持不懈、團隊合作的拚戰精神，是六都電競賽場上最閃耀的時刻，這也是永慶房屋追求的文化。唯有培養起不屈不撓、奮戰到底的精神，並運用團隊的力量克服逆境，才是獲得成功的關鍵。永慶房屋透過贊助六都電競賽事傳遞這些寶貴的價值。

除了永不放棄的態度外，電競賽場上的誠實拚戰精神，更是永慶的核心理念。「只有透過正當、誠實的方式贏得比賽，才能證明自己的價值與榮譽。」塗振宏表示，「永慶房屋以『先誠實再成交』的精神對待每一位消費者，才能持續贏得消費者信賴、在逆境中不斷成長。」期許所有選手都能用誠實的態度追逐夢想。

永慶「9x5手勢」引發實況主串聯

永慶房屋也藉由六都電競賽事，向年輕好手分享永慶房屋經紀人職位的新人福利。其中，永慶房屋提供業務新人「入職前9個月每月5萬」的高收入保障，羨煞許多人。許多電競網紅張小壹、Miss布丁、添財、依渟等人，紛紛比出「9x5」手勢串聯分享，引發網路討論熱潮。塗振宏表示，永慶房屋提供優渥的新人收入保障，減輕經紀人經濟壓力，能夠全心投入學習，減少摸索期間的壓力，為自己的第一筆成交心無旁鶩地衝刺。

永慶房屋也運用組織的力量，為每一位業務新人組成堅實後盾，永慶房屋提供業務新人「一對一師徒制」、「360小時專業訓練」完整訓練制度，入職永慶的新人們可以迅速培養專業能力，為自己創造成功。從美容相關科系畢業的永慶房屋經紀人丁鳳莙就表示，剛入職時跟著師父接待客戶、陪同看屋，迅速累積實務經驗；再加上教育訓練培養專業，讓她入行的第三個月就順利成交，第一年年收就將近百萬！丁鳳莙直呼：「在永慶做業務真的沒那麼難！」

永慶房屋提供業務新人「入職前9個月每月5萬」收入保障，減輕新人經濟壓力，為自己的房仲專業全力衝刺！(圖/永慶房屋提供)

任用彈性讓青年不怕兵役影響職涯

針對大四學生以及尚未服完兵役的新鮮人，永慶房屋也規劃「先到職再當兵」、「先面試退伍後再報到」任職彈性制度，待役中的新鮮人不用擔心兵役問題，可以直接面試、任職。服兵役時也能保留職位，退伍後直接返回工作崗位，職涯發展無縫接軌！大四學生也能申請「服務專員」，月領36K外加12K的季獎金，無業績壓力，還能先行探索自身職涯適性，了解經紀人、行政秘書、專業幕僚等工作內容，找到自己最適合的發展道路。

塗振宏表示，永慶房產集團以「先誠實再成交」的精神，持續贏得消費者好評，企業版圖不斷擴大，持續招募熱血夥伴，歡迎想要賺取高薪收入、獲得成功的新鮮人或轉職者，加入永慶的行列。