國民黨新北市長侯友宜昨天到新竹市竹蓮寺參拜，與林耕仁一同為市民祈福，被綠營操作成「擅離職守」，對此林耕仁競總表示，當時受颱風外圍環流影響，北台天氣變化劇烈，但侯市長即便在外，也隨時指揮調度、掌握情勢變化，實在佩服民進黨為了選舉，可以竭盡所能地進行抹黑，白的也可以說成黑。

林耕仁競選總部發言人徐維遠今天在臉書貼文表示，他一定要來還原現場，直述侯市長昨天來新竹的完整過程，讓大家來評斷。

徐維遠說，行程前雙方幕僚即保持聯繫，再三確認新北與新竹兩地雨勢，昨天上午也都做好隨時取消行程的準備，畢竟「防災比什麼都重要」，這是侯友宜、林耕仁雙方團隊的共識。

昨天下午3點半侯市長抵達竹蓮寺，下車時仍在講電話，確認災情處置狀況，因為林耕仁、議長、議員一行人都在門口迎接，依照市長待人的方式，如果不是在緊急聯繫事情，根本不會拿著電話下車，很明顯，就是不斷確認當下新北災情處置狀況以及下達指令。

整個參拜過程，他也看到市長隨扈邊看訊息邊顧現場狀況，緊盯即時訊息、即刻回報。直至侯市長離開竹蓮寺時，即當機立斷取消後續新竹縣兩輔選行程，驅車趕回新北災害應變中心坐鎮。

徐維遠表示，與其說侯市長「破功」，還不說他再度展現「鐵漢」決策，他一掌握資訊就立刻精準做出判斷，回到新北也接續到第一線的淹水處勘災調度。

他說，還記得侯友宜2019年出訪歐洲，當時也是颱風來襲，侯遠在北歐，即便是半夜，也是以視訊出席防災會議，而且還穿著應變中心指揮官的「紅色背心」現身，當時還讓大家驚呼，「侯市長出訪，行李箱還裝著紅色背心幹嘛？」

這是做事的侯友宜。綠營想貼侯友宜的標籤，不但是徒勞無功，更盡顯見獵心喜的卑劣心態。綠營地方民代們不協助新北防災也就罷，還拿災害當作攻擊對手的武器，所謂「天地不仁，以萬物為芻狗」，民進黨亦復如是。