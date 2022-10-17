今日傍晚豪雨再襲，氣象局更新豪雨特報，9縣市防雨彈。（氣象局）

（17:33 大雨範圍擴大）今(17)日下午受東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布9縣市豪雨特報，台北市山區有超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭縣平地、新北市（汐止）及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、花蓮、台東地區、恆春半島及桃園、新竹、屏東山區有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，尼莎颱風雖然逐漸遠離，不過由於東北季風持續增強且台灣附近水氣偏多，北部及東半部降雨機率仍高，主要是桃園以北及宜蘭下雨較明顯持續，範圍也比較廣，雨勢上仍有局部大雨或豪雨發生的機率，而其他地區大多為多雲，但也有局部短暫陣雨的機會。

溫度方面，隨著東北季風增強，冷空氣也隨之南下，北臺灣愈晚愈涼，氣溫會從白天的25度逐漸降到19、20度左右，其他地方白天高溫雖仍有28到32度，不過入夜後也將轉涼，晚上低溫約21到23度，請注意溫度的變化，記得多添加衣物注意保暖。