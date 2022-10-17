立法院教育文化委員會17日安排察鹿港龍山，立委陳秀寶指出，示範彩繪作業不夠嚴謹，未和地方充分溝通，引起軒然大波。（吳敏菁攝）

鹿港龍山寺彩繪工程，首先進行「示範區」是「夔龍窗」，引起軒然大波質疑。（吳敏菁攝）

鹿港龍山寺彩繪工程，「夔龍窗」雙鯉魚靈動有神的魚眼睛上漆後，被文史工作者形容畫成死魚眼，掀起嘩然。（構社提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港龍山寺彩繪工程，「夔龍窗」雙鯉魚靈動有神的魚眼睛上漆後，被文史工作者形容畫成死魚眼，掀起嘩然。（構社提供／吳敏菁彰化傳真）

龍山寺簷下古意「螭虎頭」，竟被塗改成一團艷彩青煙。（構社提供／吳敏菁彰化傳真）

夔龍窗下方「螭虎爐堵」，原本紅漆底色以纖細白色、藍色退暈、黃色線條構成簡潔外框，卻成繪畫成俗麗濃綠畫框。（構社提供／吳敏菁彰化傳真）

國定古蹟鹿港龍山寺的彩繪修復爭議20多年，終於踏出修復第一步，文化資產局斥資5600萬元，委託進行「夔龍窗」示範修復，掀起嘩然，靈動魚眼神點變呆，螭虎頭也畫成「青煙」，「螭虎爐堵」宛如加上廉價畫框，質疑「修毀」國寶，立法院教育文化委員會17日安排考察，文化部長李永得當場要求停工。

有兩百多年歷史的鹿港龍山寺是是台灣龍山寺中規模最大，木雕、石雕、彩繪，處處是國寶，五門殿兩側木雕窗櫺「夔龍窗」是眾多欣賞焦點的一絕，圖騰取自《易經》，以兩魚象徵兩儀，四隻夔龍代表四方之象。

鹿港龍山寺修復，地方原本就意見紛雜，今年中央特別編列預算才啟動，彩繪工程由雲林科技大學團隊以5600萬元得標，首先進行「示範區」是「夔龍窗」，豈料一塗裝，文史工作者看得紛紛昏倒，質疑魚眼從靈動有神變死板呆滯，國學博士也是書法名家林俊臣指出，新作用色、畫法與原作不同。

公民團體「構社」成員深入觀察，整理缺失，指出除了夔龍窗，用色與原作不同，朱顏百首變青面紅顏等，也未參考等比模擬復原圖稿，造成左右圖像不一。

此外，屋簷下古意「螭虎頭」，竟被塗改成一團艷彩青煙，夔龍窗下方「螭虎爐堵」，原本紅漆底色以纖細白色、藍色退暈、黃色線條構成簡潔外框，卻成繪畫成俗麗濃綠畫框。

鹿港公民會堂指出，修護團隊在官方粉絲頁上公布這樣的「示範標準」，可有科學考證？質疑9月夔龍窗上彩，未依規定於施作前召開說明會，施工計畫計劃也有違核定計畫，提送文資委員會審議，即逕為審查通過，並令執行單位逕為施作，都違反古蹟修復暨再利用辦法。

立法院教育文化委員會17日安排察鹿港龍山寺、央廣鹿港分台等地，立委陳秀寶指出，修復引起軒然大波，主要在於不夠謹慎，應該召開說明會，文化部長李永得要求暫先停工，承諾會持續督促文資局與各界充分溝通，逐步達成共識後再行施作，期盼再現風華。