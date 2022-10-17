李聖傑今出席記者會。（華納音樂提供）

李聖傑今（17日）舉辦加盟華納記者會，不僅是他相隔8年再次帶來好消息，更推出新專輯《Face II 真‧裏》。李聖傑說：「除了專輯接下來還有一系列的計劃要跟大家見面，正在規劃中，真的很迫不及待想告訴大家。」他在記者會上獻唱〈Face〉等新歌，其中〈最美的遺憾〉唱得撕心裂肺，他坦言「不太敢碰這首歌」，「昨天拿到歌詞一直哭，腦子裡很多畫面，今天記者會前也在想會不會唱到一半卡住」。

他坦言自己人生中也有「最美的遺憾」，2018年時來不及見高雄阿嬤最後一面，「我爸打給我時已經來不及，我人在台北，她在加護病房，阿嬤是零晨走的」；想起祖孫從此天人永隔，李聖傑語氣微哽咽地說：「阿嬤希望我幸福快樂，雖然病痛但她是很堅強的阿嬤，想跟她說我會快樂、會幸福。」49歲的他如今感情有寄托？「沒有，（單身）已經一陣子了」，坦言感情空窗5、6年，與前任因心態及對於未來目標不同而分手。

記者會上他想起錄製〈最美的遺憾〉期間發燒一個半月，去醫院就診才發現肝發炎，心有餘悸地說：「康復後要重唱這首歌已經沒有之前生病時疲累掙扎的靈魂，所以現在聽到就是生病前錄的版本。」因他每次一進錄音室就超過8小時，加上錄音時冷氣直吹頭皮及身體抵抗力差，才突爆肝發炎。

華納音樂（亞洲）聯席總裁Jonathan Serbin今特地到場與李聖傑簽下合約，並送上印有Warner Music的logo網球，象徵祝福未來他在歌壇上再度拿下勝利獎盃。提及加盟華納的首張作品《Face II 真‧裏》，李聖傑說：「相隔許久再與大家見面，希望可以帶給大家耳目一新的感覺，除了慢節奏『情歌』，一直都在接觸各種樂風，未來也希望在作品中融合各種元素，無論電子、搖滾、R＆B等，我不給自己設限。」