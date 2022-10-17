尼莎颱風為北台灣帶來豪雨，台北市陽明山昨驚傳土石坍方，在地湖田里長曹昌正趕赴巡查時不巧遇上土石流，車輛險些被泥水淹沒，情況千鈞一髮。民進黨台北市長候選人陳時中17日帶豬腳麵線探望，也承諾當選後將建立里長安全保險，完備處理緊急事件的應變機制，並與中央建立聯立平台專案處理山區跨單位問題。

陽明山昨因豪雨導致土石鬆動，曹昌正當時開車前往現場勘查，車輛卻差點被泥水滅頂，幸好曹最終驚險脫身，陳時中上午率在地立委兼競總發言人吳思瑤、莊瑞雄、土木技師公會理事長莊均緯、水土保持技師公會理事長陳智誠等人上山關心災情，聽取第一線心聲。

曹昌正心有餘悸地說，山區災害多，但市府給里長的支持不夠，過去曾發放的10萬急難處理金被取消，也沒提供足夠的保暖、防風及雨鞋等裝備。有熱心里民自告奮勇說要幫忙清路，但他無法協助請領公費，假如民眾因此遇上土石流被沖走，責任又算誰的，災害時是否封路也該由市府決定，而非讓里長陷入兩難。

陳時中為此承諾，若當選市長，會提供里長雨具裝備，也會了解急難處理金取消的原因，未來當緊急災害發生時會建立第一線里長的處理機制，包括如何委託、建立行政程序、簡化經費核銷程序，並為里長研擬全面性的安全保險，讓執行公務時能多一層保障。

吳思瑤感嘆，急難處理金並非福利，而是災害時的必須支出，方便里長在緊急情況下跳脫繁複的採購程序，能第一時間支用，過去她曾爭取過這筆錢，如今不知道為何被砍掉。莊瑞雄也說，風災、水災時都是先以搶救為主，沒人有時間簽公文。

此外，過去災難通報經常是由里長發動，陳時中認為，現在相關科技已有長足進步，政府應該建立更好的災害預警機制，針對山區的電力水利、道路交通、水土保持等常見跨單位問題，以專案處理，市府負起與內政部、交通部、農委會、台電公司等中央相關單位協調的責任，建立聯繫平台，及時發現問題、改善問題。