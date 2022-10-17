集集鎮八張里集會所、暨長照多功能服務中心綜合大樓，17日剪綵啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

集集鎮八張里集會所暨長照多功能服務中心，總工程經費4400萬元，17日啟用，縣長林明溱表示，這棟綜合大樓設計貼心實用，而且美輪美奐，呈現南投縣長照服務涵蓋率高達97％、名列全國第2名的成果。

剪綵啟用典禮由林明溱主持，包括立委許淑華、衛福部長期照顧司長祝健芳、社勞處長林志忠、衛生局長陳南松、民政處長吳燕玲，縣議員陳淑惠、謝明謀、王秋淑，與集集鎮長陳紀衡等人都到場見證。

林明溱指出，這棟綜合大樓能夠興建，最大的突破就是用地取得，在武昌宮主委陳永錡及眾執事支持下，縣府依法核准武昌宮變更廟旁農地為宗教專用區，並同步取得廟方捐出的2295平方公尺公共設施用地；經費部分縣府籌措2285萬元、衛福部補助2114萬元，總造價4400萬元，建物樓地板面積1023平方公尺，其中1樓集會所、2樓日照中心、3樓小規模多機能中心。

林明溱表示，綜合大樓有無障礙衛浴、電梯及專用廚房等友善設施，可以容納多功能活動空間、社區關懷據點、延緩失智、失能照顧、日間照顧中心等多元連續性照顧服務中心，並提供居民聚會場所，明年就會有專業服務團隊進駐。

祝健芳指出，集集鎮老人比例23.4％，全南投縣也高達19.88％，都比全國老化平均值的17.26％高很多，南投縣政府以有限的資源，卻能做到那麼高的服務涵蓋率，值得肯定。

但是，人口老化的速度，讓長照服務永遠追不上，因此衛福部積極推動最多可1對8的日間照顧服務，並以1國中學區、1日照中心為目標，南投縣在這方面也是走在最前端，全縣32個國中學區，已有25個學區設置或開始籌設日照中心，達成率高達78％，只剩7個國中學區仍待媒合場地與服務機構。

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