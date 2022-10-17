雲林縣政府與社團合作，打造斗南鎮小東重劃區公共設施。（張朝欣攝）

雲林縣政府為創造就業機會，開發斗南鎮小東市地重劃區，將以低汙染工業發展為主，預估可創造2500個就業機會，為完善區內設施，縣府邀社團合作，17日與國際獅子會300-D1區簽立公共設施設置合作備忘錄，藉此提升重劃區整體環境安全及周邊民眾生活品質。

雲林縣長張麗善與國際獅子會300-D1區總監施松吉，17日於縣政府簽立小東市地重劃區冬藏草原公園公共設施設置合作備忘錄，將由300-D1區進行公共設施設置事宜，範圍約為62m×67m，預計明年3月完工點交後捐贈給雲林縣政府，再由地方公所進行後續維護管理。

張麗善表示，她就任縣長以來，特別重視如何帶動經濟發展，包括提供產業用地及建立創客基地等，希望為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路，小東市地重劃區是發展斗南鎮的重點之一，除了縣府全力投入，也歡迎社團企業共襄盛舉。

張麗善說，小東市地重劃區位於雲林縣斗南交流道旁，工業區計畫編定已逾40年，因街廓不整、地籍零散，延宕多年未開發，對當地發展產生阻礙，在她積極推動下，由縣府地政處辦理市地重劃作業，今年4月26日完工啟用，共開發45.68公頃，將可創造2500個就業機會，促進地方經濟繁榮。

張麗善指出，園區規畫春耕滯洪花園、夏耘雨水花園、秋收稻香公園、冬藏草原公園共4座景觀公園，還有長度1020公尺、寬度28公尺的綠園道，希望打造美學舒適的城市生活，創造雲林新興生活圈，同時促進雲林景觀改善、土地開發建設等效益，進一步達到引導周遭都市發展目標。