蘆洲區永平公園及廣場老舊改善工程於本(17)日舉辦開工典禮，永平公園及廣場自開放以來近30年間無整體改善規劃，近期僅有改造公園內特色遊戲場，並於2021年12月30日啟用，初步完成改善兒童遊戲空間任務，惟周邊老舊的設計思維仍無法滿足周邊高漲的人口需求，蘆洲區公所配合新北市政府公園改善政策爭取補助，更新原有老舊設施，提供市民朋友更好的服務品質。

蘆洲區公所表示，公園周邊設有YouBike站點及公車候車亭，附近多為住宅區，因交通便利且鄰近永平市場，民眾經常在公園廣場休憩，整體使用率極高，各項設施經長期的修補也變得非常斑駁，周邊地坪亦破損難以完全修復，亟需整頓。

蘆洲區長莊茂坤表示為提供民眾更好的使用環境，進行永平公園及廣場的改建，本次改善工程特別感謝新北市議員李倩萍、李余典及黃桂蘭爭取新北市政府補助經費，2022年規劃設計完成，工程總預算2600萬元，2022年10月開工，預計2023年4月底完成。

本次工程將拆除廣場原有凸出平台，使平面空間得以銜接周邊步道，改善整體無障礙使用空間，並增加永平公園全齡體健設施，提升高齡使用者需求，另外本次也將融合公園及廣場之間的步行空間，減少公園及廣場通行的割裂感，整體更符合全齡使用目標。