行政院長蘇貞昌16日視察尼莎颱風中央災害應變中心，與宜蘭縣長林姿妙視訊。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌在詢問宜蘭縣長林姿妙救災需求，林姿妙回答是台七線需要搶通，蘇貞昌連問三次是哪一個路段。對此，國民黨立委李德維質疑是刻意刁難林姿妙，前立委郭正亮認為，這是「確立權威」，這是一種為官之道，可是「令人討厭」，蘇貞昌改不掉，也沒有利用這個機會得分！

行政院長蘇貞昌在防災會議中詢問宜蘭縣長林姿妙，有沒有需要中央特別怎麼樣幫忙的地方？目前情形都掌控中？就是目前都還好？這樣是吧？林姿妙答稱台七線搶通請盡速辦理。蘇貞昌問哪一個路段？林姿妙說台七線、台七線希望搶通。蘇貞昌再次問哪一個部分？林姿妙：台七線的部分。蘇貞昌第三次問哪一個路段？林姿妙說道路中斷，86K道路中斷，希望院長幫忙。蘇貞昌這時才說「喔，好，來」。

對此，國民黨立委李德維表示，明明已經天災發生了，林姿妙縣長為了宜蘭的老百姓，為了交通安全，不斷跟中央爭取，希望獲得中央的協助。但是卻看到蘇貞昌院長在耍官威，完全沒有把人民需求擺第一，反而刻意刁難林姿妙縣長，真的讓人覺得不可思議！

前立委郭正亮在《大新聞大爆掛》也表示，這是「慣性確立權威」，這是一種為官之道，可是令人討厭，他改不掉！林姿妙可能覺得不是說了台七線？還好蘇貞昌沒有問86K是斷了哪裡！

郭正亮補充，很少看到行政院級別跟縣長這樣講話，通常就是知道一個大概，就立刻交辦交通單位去處理。對於天然災害，沒有疑問，一定是救災，不需要講這麼細，蘇貞昌沒有利用這個機會得分！