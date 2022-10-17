藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，因2018年在美國犯下恐怖威脅罪而出名，當時羈押刑滿後被驅逐出境，回台後孫安佐開始經營YouTube頻道「Sun 孫安佐的頻道 Edward」，頻道內容多是健身、軍事相關題材，擁有20.7萬訂閱。孫安佐近日參加健美比賽，奪得第四名的他發文感謝許多幫助他的人，同時也大方標記女友，女方身材火辣，不輸狄鶯，讓網友直呼孫安佐：「好幸福」。

日前孫安佐在WNBF世界自然健美協會舉辦的國際邀請公開賽中獲得第四名的成績，他發文記錄心情感謝孫鵬和狄鶯來看他比賽，也提到目前的女友，公開標記對方，「當然也感謝我的女朋友，在我備賽的時候，縱容我的一些情緒，還有幫我分擔很多事，比賽的時候還是台下幫我加油叫最大聲的」，照片中他與女友同框，女友戴著口罩只露出一雙電眼，整體看起來非常有氣質。

孫安佐女友到現場支持他比賽。（圖／孫安佐Instagram）

孫安佐女友是化名麻姬兔的直播主。（圖／22.maji Instagram）

點進去看發現孫安佐的女友化名「麻姬兔」，是名遊戲實況直播主，除了會在Twitch直播，也時常用Instagram等帳號分享美照，麻姬兔長相甜美，身材相當火辣，時常曬出傲人上圍，腰束奶澎的好身材吸引13萬粉絲追蹤。一張泳裝照雪白美乳溢出泳裝外，超兇猛曲線讓網友看傻，紛紛直呼：「太瓜張了啦，泳衣覺得無法呼吸了，好擠」、「視覺衝擊」、「好美的波神」、「麻辣火鍋都沒你辣」、「辣度破表啦！」、「旁邊擠出來了」。