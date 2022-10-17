周采詩在《良辰吉時》分飾多角，有突破性演出。（大璽影藝有限公司提供）

周采詩的表演越來越放鬆自在，得到評審青睞。（大璽影藝有限公司提供）

周采詩出道16年，首次以《良辰吉時》入圍金鐘57迷你劇最佳女配角獎，她一人分飾多角表演層次豐富，其中性工作者一角突破形象，不僅髒字不離口，還穿爆乳豹紋洋裝搭配網襪，老公L先生毫不介意還笑虧：「有人要看喔？」夫妻倆雖愛互相調侃，但老公很支持她的工作，2019年周采詩演出《我們與惡的距離》，對戲多位實力派演員，擔心成為毀劇的人，老公看完播出鼓勵她說：「我沒有覺得妳比較遜色。」

周采詩透露老公喜歡讀她的劇本，還會中立客觀給評論，但《良辰吉時》劇情難懂，老公看完後投降，要她「明天問導演」。劇中她有個愛碎念、對家人諸多抱怨的角色，坦承有時工作太忙累，還得帶小孩時，心裡一不平衡就會計較付出多寡，偶爾不堪負荷會直接炸開，老公都是「首當其衝」，她開玩笑說：「我會對他怒吼，畢竟只有他會激怒我。」但有了小孩後連吵架都要有效率，沒時間翻舊帳，會採「互相認錯策略」彼此檢討，結束爭吵。

這回入圍金鐘她激動落淚，像是達成人生一個目標，邊哭邊打電話向媽媽報喜，「爸媽一直都很支持我，每天都在問紅毯衣服準備好了沒。」同劇的姚以緹以《比悲傷更悲傷的故事》入圍同個獎項，她說2人第一時間就互道恭喜，「我們認識很久了，我跟她說妳是我最喜歡的女演員之一，她回我三八啦。」她也收到許多道賀簡訊，連忙回了一排感謝後就去哄小孩，打趣說：「因為有小孩後時間變得很零碎。」

周采詩回憶開始演戲時，只會像乖學生一樣熟背台詞，不知怎麼表演，常收到網友罵她「很醜、演很爛、毀劇」，字句一針針插在心上，演出時這些批評都成雜念干擾她，甚至沒勇氣看自己拍的戲，「那時候不覺得演戲很快樂，還會覺得痛苦。」後來和不同導演合作得到很多幫助，表演方式改變，更注重角色的想法和感受。

尤其這次和黃熙導演合作，特別樂在其中，「導演會給一個大概的架構，我可以在角色範圍內即興演出，很自由，還要求多演一點。」因為演出保有調整空間，角色還突然大反轉，她透露性工作者一角最初版本是一個跳出來罵性工作者的保守家庭主婦，角色「差很大」，但也因此有突破性的表現，得到評審青睞。

周采詩後來不再介意別人怎看她、批評她，「因為對我人生沒有幫助，就像一片浮雲，現在只要管好自己就好。」障礙消失後她變得更自在，心境變化連帶進到表演中，她變得更鬆更舒服。