南美2館開展的「亞洲的地獄與幽魂」特展16日落幕，3個多月展期狂吸超過30萬人次遊客進場，創下開館3年來紀錄，館方17日陸續收件，台灣藝術家蔡佳葳的「香環咒」作品移至台灣首廟天壇，即日在掛在廟門前焚燒，完成儀式性意義。

南美2館的「亞洲的地獄與幽魂」特展6月25日開展，3尊栩栩如生從法國凱布朗利博館館借展的殭屍模型，在開展前成為最大賣點，網路預告瞬間成全台熱門話題，一度造成南美館官網當機，館方開展期間還應網友請求，搭配舉辦鬼怪角色扮演，炒熱活動。

「亞洲的地獄與幽魂」特展16日落幕，展期100多天共計吸引30多萬人潮逛展，創下開館3年以來，單一展覽的最高逛展人次。

館方人員17日陸續打包收展，其中台灣藝術家蔡佳葳的作品「香環咒」以手寫心經在香鐘上，她告知館方希望作品在畢展後直接燃化，符合儀式性意義的效果，因館內不許使用明火，館方決定將作品送往中西區台灣首廟天壇焚燒。

天壇在這項活動開展時，曾送2000個平安符給館方當參觀者贈品，這次接受藝術作品前，曾詢問神明擲出3次聖筊才同意。將「香環咒」掛在大廟門口，並由館長林育淳與天壇董事長徐國潤、副董事長卓永崇一起點燃。

廟方表示，這項藝術品共有4個大型香鐘，即日起先掛3個較小的作品在門口，即使24小時焚燒，預計1個月才能燒完，廟方到時再將最大的香環咒作品掛上焚燒。