基隆市長林右昌17日上午前往北都飯店慰問受災戶。（陳彩玲攝）

基隆市長林右昌表示，後續會和私人地主協商展開復原工作。（陳彩玲攝）

基隆市暖暖街281巷16日深夜邊坡滑落，大量黃泥衝入3間民宅，市府預防性撤離5戶紅色警戒住戶，並安置在北都飯店。市長林右昌17日上午前往慰問，受災戶林姓婦人痛哭失聲，盼政府能給予協助，林承諾會介入處理，已請國軍支援清理，後續會和私人地主協商展開復原工作。

受尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，基隆連日下起大雨，昨晚暖暖區陸續傳出災情，其中暖暖街281巷後山坡發生土石流，大量黃泥、土石沖入3住戶家中。林婦回憶昨晚場景痛哭失聲，她表示，自己患有恐慌症，事發當下全身不斷發抖，又想起許多傢俱浸泡水中，恐已不敷使用，又沒有能力整理，希望市府多幫忙。

林婦女兒進一步指出，事發當時家中後門不斷有雨水流入，母親前往查看時，突有一顆巨大石頭衝破大門，大量黃泥突灌進，母親不慎被沖倒全身布滿泥巴，所幸沒有生命危險。林右昌今天在暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興陪同下，前往北都飯店慰問受災戶，除請飯店準備豬腳麵線壓驚，也叮嚀住戶多休息，強調市府會協助處理。

林右昌說，市府昨天預防性撤離暖東里紅色警戒5戶、15人，安置在北都飯店，等安全無虞後再由公所人員送回家中。他提及，災害防救有標準作業程序，今早已請國軍派員支援，市府與區公所都已介入，等雨勢停了以後會展開災後復原工作，至於後方滑落邊坡屬私人財產，後續會和地主協商處理。他說，颱風遠離仍有豪大雨發生，市府與公所將加強警戒，請市民注意安全。