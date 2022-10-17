只要購買套餐加319元或是單買349元就可將道具抱枕帶回家。（麥當勞提供）

經典動漫《哆啦A夢》是不少大小朋友的回憶，四次元口袋中千奇百怪的祕密道具，更充滿著對未來世界的想像。麥當勞與《哆啦A夢》攜手推出3款「DORAEMON 祕密道具抱枕」，首波於19日上午11點開始推「縮小燈」與「時光布」抱枕，26日上午11點接力推出「任意門」抱枕，全台總共限量7萬個。

征服半個世紀的動漫《哆啦A夢》在全球擁有大批粉絲，只要推出劇場版作品或周邊，都能刮起一股藍色炫風，麥當勞於2020年首次與《哆啦A夢》推出「DORAEMON 愛作夢抱枕」，開賣10分鐘便有餐廳完售，可見哆啦A夢對台灣粉絲的吸引力。

麥當勞今年再次攜手《哆啦A夢》，推「DORAEMON 祕密道具抱枕」全系列共3款造型，第一波搶先於19日上午11時開賣「縮小燈」與「時光布」抱枕，第二波則接力於26日上午11時開賣「任意門」抱枕，全台總共限量7萬個；凡於餐廳內或得來速購買任一套餐加價319元，或單買349元即可擁有。