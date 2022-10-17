國民ETF「元大高股息(0056)」17日公告今年度每受益權單位確定分配新台幣2.1元，後續參與配息重要時程：10/18為除息前最後買進日，10/19進行除息交易，11/22發放配息。

0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，至2021年完成年年填息紀錄，今年將挑戰連續12年填息紀錄。

截至10/14，0056過去一年受益人數成長29.3萬，規模增加569億，最新受益人數達81.5萬人，規模1,591億元，反映台股高股息ETF的蓬勃發展。伴隨高股息議題漸被市場所關注，元大投信建議投資人對於ETF配息之評估，首要關注ETF配息率是否與指數息率相近，避免單次配息偏離合理值太多。以0056為例，其所追蹤的臺灣高股息指數，含息與未含息報酬率可在臺灣指數公司網站(www.taiwanindex.com.tw)查詢，兩者在0056除息前的差距，可做為0056配息率是否妥適之參考，近五年0056配息率均貼近指數息率。

元大投信為國內最早發行ETF的投信業者，兩檔國民ETF 0050、0056分別於2003年與2007即成立，處理ETF配息經驗豐富，配息政策長期均採合理原則，包含本次0056於3日公告預估配息2.1元，經簽證會計師最後覆核簽證確認後維持2.1元不變，最終實際配息金額未受在外受益權單位數變動影響。

至於收益分配組成項目部分，元大投信說明，0056配息率貼近指數息率，其中配發項目依據公開說明書定義主要包含現金股利、利息所得、已實現資本利得等項目，投資人收到收益分配通知書上各項目之金額，按當次收益分配可配項目依比例配發。另外，ETF為被動操作，以追蹤指數表現為目標，資本利得主要來自於固定季調整或半年調整產生的交易結果，不會有「主動獲利了結成分股，取得資本利得作為收益分配之情形。」

元大投信並提醒，投資人除選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。