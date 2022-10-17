尼莎颱風外圍環流共伴東北季風，帶來致災雨量，昨日北台灣多處積淹水、土石流及道路坍方，新北市汐止區伯爵街3巷、6巷更發生土石流，66戶停電。對此，新北市長侯友宜今（17）日就在臉書上表示，昨晚市府團隊也在第一時間撤離將近150人，目前有33戶、94人安置中，而對於高壓變電塔鄰近伯爵山莊，造成居民在生活上的壓力跟恐慌，他也建議「台電應該一勞永逸，讓高壓電塔都能夠順利搬遷完畢」，引發討論。

侯友宜今日在臉書上表示，雖然尼莎颱風已逐漸遠離，但外圍環流加上東北季風產生共伴效應，還是要嚴加防範。上午他也前往三重高灘地了解現況，今日清晨積水消退，侯友宜也要求相關單位加速排除淤泥、垃圾，儘早恢復往來交通。目前已解除全部道路管制措施，河濱各橫移門及越堤道、二重疏洪道、重新堤外便道、新鶯堤外便道、新店溪左右岸，以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，皆已開放通行。

侯友宜也提及，汐止伯爵山莊的部分，昨晚市府團隊也在第一時間撤離將近150人，目前有33戶、94人安置中，今天一早，工務局已經研擬如何在短期內裡面補強，讓坡損傷害不要擴大，侯友宜強調，「更重要的是要有一個中長期的規劃，因為高壓變電塔鄰近伯爵山莊，造成居民在生活上的壓力跟恐慌，我建議台電應該一勞永逸，讓高壓電塔都能夠順利搬遷完畢，不然伯爵山莊每碰到下大雨、碰到任何狀況，就非常擔心高壓電塔對他們帶來的傷害」，最後侯友宜也喊話「相信台電有能力來處理，我們一起努力！」