楊祐寧談入圍兩項金鐘獎心情。（CatchPlay提供）

《良辰吉時》舉辦金鐘入圍茶會。（CatchPlay提供）

奇幻影集《良辰吉時》入圍本屆金鐘獎迷你劇集13項大獎，導演黃熙17日與入圍男主角獎的楊祐寧及周采詩、段鈞豪等入圍者一同受訪，雙料入圍視帝的楊祐寧表示，滿期待典禮當天，感覺很好玩，也很希望拿獎，感覺就像手上握有彩票，沒人覺得自己不會中獎，至於是否有信心兩獎都拿？他笑說：「當然！怎麼會入圍希望別人得獎！最大的競爭對手就是自己，跟自己比就好。」

楊祐寧說雖然迷你劇集篇幅較短，但自己還是用生命在演。這次與好友王柏傑入圍同一獎項，且兩人入圍作品合作對象都有也入圍男配角的童星白潤音，王柏傑日前開玩笑說「覺得白潤音演得比楊祐寧好」，楊祐寧被問此事，先搞笑回應：「是嗎？他（王柏傑）有入圍？」後笑說兩人上周見面還故意「互嗆」一下。是否覺得白潤音演得比他好？他笑回：「對啊！真的！」還說白潤音可能是兩人的吉祥物，典禮當天他應該要坐在白潤音旁邊，「結果上演搶人大戰，廣告破口回來發現坐在王柏傑旁邊！哈！」

楊祐寧稱讚白潤音真的是很棒的演員，很有演員的意識，知道自己要什麼，私下是很文靜的小孩，當時拍戲時因劇中角色討厭小孩，所以兩人戲外沒什麼交流，直到拍殺青戲當天，早上就殺青的白潤音一直留在現場寫作業、看書，後來他才聽工作人員說，白潤音是為了等他殺青跟他說聲謝謝，「我那天有跟他聊天，謝謝他也擁抱一下。他很知道自己的方向，希望回到學校學習，我也很鼓勵他如果將來想從事表演可以多學其他東西，不要只專注學表演」。

將來是否會同意女兒走上童星之路？楊祐寧表示，不會希望女兒當童星：「因為我們自己是演員，都知道我們的工作其實滿辛苦的，所以如果女兒真的想要從事演員，我會建議不要太早接觸到這個工作，先把學業顧好比較重要。」

入圍迷你劇集男配角的段鈞豪坦言，這是首次入圍金鐘獎，滿期待參加典禮，日前老婆聽到他入圍怕他會開始聚餐滿檔，因此非常惆悵，他笑說到目前為止只出門聚餐一次，所以老婆還算能接受。一旁的楊祐寧以前輩身分給出席典禮建議：「真的要吃飽！因為我比較容易餓啦！其實我們都會偷偷點一些速食，趁典禮空檔假上廁所之名出去偷吃幾口。」

入圍迷你劇集女配角的周采詩透露，最近才知道金鐘獎可以帶小孩一起參加，本有打算帶著3歲兒出席，不過她笑說：「現在帶他去可能會走2小時的紅毯，之後他比較像人的時候，如果再入圍會帶他出席，他現在有時候是怪物有時候是人類。」

周采詩表示，滿喜歡自己在《良辰吉時》中「星期一」飾演的姊姊角色，是家族中的潤滑劑，「那個背景和環境比較接近我周圍的人」，她坦言，未來如果有人邀約，任何角色自己都想嘗試試：「演戲最有趣的事就是能體會自己錯過或沒有經歷的人生，我超想拍懸疑劇的，各種角色我都想嘗試。」