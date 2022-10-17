屏東縣長潘孟安(中)表揚屏大撐竿跳好手黃正琦(右)與林志成。(屏縣府提供)

屏東大學體育系黃正琦與林志成在「111年新北城市盃全國田徑公開賽」撐竿跳高項目金包銀，黃更成功躍過5公尺35，打破高懸9年的全國紀錄，17日屏東縣長潘孟安特別在縣府接見2人，同時表揚教練葉健銘。

潘孟安首先恭喜2位選手優異表現，更感謝他們的恩師葉健銘無私付出，撐竿跳這項競賽考驗的不只是體能，更是意志力與專注力，透過比賽畫面，看到2人飛身一跳躍過橫桿瞬間，同時越過自己的里程碑，真的讓大家非常感動。

就讀長治國中開始專項訓練撐竿跳高的黃正琦，成功打破全國紀錄。而高三勇奪全中運十項全能金牌後，大一開始專攻撐竿跳高的林志成，也以5公尺12破大會紀錄拿下銀牌。

黃正琦及林志成分別來自屏東長治鄉及鹽埔鄉，雖然家庭並不富裕，卻都擁有不屈不撓的精神。2019年甫自加拿大回屏東、擔任田徑教練的葉健銘，自掏腰包在長治鄉買下一間平房做為選手訓練基地，從整地開始，所有一磚一瓦都是與孩子們一起搭建。

黃正琦打破全國紀錄時，欣喜擁抱葉教練時的畫面，潘孟安直言，著實令人感動。

潘還說，屏東自2016年起推動三級五區體育人才培育制度，今年升級為2.0版，包含替績優選手媒合大學升學管道，引進國訓中心的運動科學概念協助選手突破盲點，爭取民間資源挹注等。

潘孟安表示，能夠在撐竿跳有這麼優異的表現，除了選手努力、教練付出，特別感謝大江生醫成立的詠江教育基金會對2位選手贊助，企業支持不只是選手最有力的後盾，也促進撐竿跳高在屏東的發展。