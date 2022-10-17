台股從萬八跌到失守萬三關卡，修正超過5千點，調查資料顯示，民眾受股市重挫影響購屋計畫，其中新竹人自備款虧損比例最高，有31%受訪者的自備款虧損。從各年齡層來看，年紀越輕受影響越大，其中未滿30歲的購屋人，有29%的購屋自備款出現虧損。

綜合媒體報導，根據信義房屋一份股災影響購屋計畫的調查，從區域來看，新竹受股災影響相對顯著，調查顯示有31%的受訪者自備款虧損，影響購屋計畫。其次則是新北市的25%、台北市21%、高雄市18%、桃園市17%、台中市13%、台南市10%。

若從年齡分布來看，未滿30歲的購屋人，有29%受訪者自備款受損最多，其次則是30~34歲約有26%受影響，中產階級的40~44歲，則約有23%的受訪者自備款因股災虧損。年齡越大投資則相對保守，50歲以上自備款受損的比率約在13%、14%。

房仲業者分析指出，台股今年不斷破底，尤其半導體族群股價修正幅度較大，因此出現新竹地區購屋人自備款虧損比例最高的狀況。至於雙北受到的影響程度比其他都會區高的原因，則研判與雙北的中產比例相對較高有關。