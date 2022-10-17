台東縣鹿野鄉永安國小傑出校友林原德回饋鄉梓，發起募款協助母校完成籃球場整建工程及添置運動器材，總計募得100多萬元，於今日辦理捐贈啟用儀式，讓學生有更好的運動環境，也營造社區民眾運動休閒的最佳空間。

永安國小籃球場位於甲子園桃花心木群旁，是師生上體育課程、課後運動及社區民眾運動休閒的好去處。不過，建造後迄今將近20年，因球場設施逐漸老化，也降低了師生及社區民眾使用的頻率。

永安國小傑出校友、高雄市柴山獅子會第21屆會長林原德表示，因年少即離家北上謀生，如今事業稍有成就，為回饋母校及鄉里，號召柴山獅子會共同辦理永安國小籃球場修繕工程捐贈，期望拋磚引玉捐資興學，也期待給學弟妹友善的學習空間。

校長林宜茂指出，林原德為該校第28屆畢業生，非常感謝他看見學校的需要，大力支持整建並發起募款活動，讓學校有充裕的經費可以完成這項工程，更藉此教育孩子感恩惜福。

林宜茂說，「籃球場整修工程」與「運動器材設備採購」終於在今年10月初完成，球場與運動器材設備煥然一新，兼具安全與美觀，全校師生都非常開心且充滿期待。