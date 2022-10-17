在美元匯率超級強勢下，中國為避免人民幣過度貶值而加強了干預力度，持續在外匯市場拋售美元。據銀行業消息人士表示，大陸的銀行除了大量出售美元之外，並結合使用交換交易（SWAP）來穩定人民幣匯率。

據《路透》報導，有多達6位銀行業消息人士指出，中國大型國有銀行最近持續在遠期市場購入美元，並在現貨市場上出售美元，這種手法與2018年和2019年所採用的策略完全相同。

外匯市場消息人士指出，拋售美元現貨目的在穩定人民幣匯率，交換交易則是以遠期美元來避險，並錨定人民幣遠期價格。

報導說，今年以來人民幣兌美元匯率下跌了11.6%。週一人民幣兌美元的價格一直維持在7.1980附近。不過，中國的銀行干預後，美元兌人民幣遠期匯率快下滑，人民幣升至6.95兌1美元。

消息人士說，市場拋售美元的規模「相當可觀」，另一位消息人士表示，有些大型銀行從遠期市場獲得美元，在現貨市場拋售，目的在穩定人民幣匯率。

報導表示，大陸的國有銀行通常會代表中央銀行在中國外匯市場進行交易，但它們也可以為自己的目的進行交易或為其企業客戶執行訂單。

還有一位消息人士說，國有銀行在外匯市場的交易有受到官方的控制，外界高度關注的3兆美元外匯儲備將不會用於干預外匯市場。

報導說，中國曾在2015年經濟低迷時期消耗了1兆美元的儲備來支撐人民幣，但官方美元儲備的大幅減少也引起了很多批評。