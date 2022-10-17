歡慶40周年！10月16日高醫大後醫系舉辦成立40周年紀念論壇，特地邀請第1屆校友回到母校，與最年輕的一年級後醫系學生齊聚一堂，學長姐傳承經驗給學弟妹之外，並攜手國立清華大學、國立中興大學和國立中山大學共同籌組「台灣後醫教育聯盟」，共同為醫學教育盡一份心力。

高雄醫學大學後醫系將40年來的教學經驗及進展，分享給近期成立招收學士後醫學系公費生的3所學校，包括國立清華大學、國立中興大學和國立中山大學，4校代表在第1屆的台灣後醫醫學教育交流會上熱烈討論，從課程規劃、師資共享、資源共用及聯合招生等議題相互交流，期望未來定期開會討論相關醫學教育議題和面臨的問題。

高醫後醫系40週年論壇邀請國立台灣大學副校長暨台灣醫學評鑑委員會(TMAC)主任委員張上淳來介紹台灣醫學教育的現況與展望；國策顧問賴春生教授也細說高醫學士後醫學系過往的歷史和重大變革。

財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長致詞時表示，之前曾經陸續有包括陽明、台大、高醫、成大、長庚等五所大學加入學士後醫學系的行列，但之後曾有一段後醫系的寒冬期，只有高醫大的學士後醫學系堅持了40 個寒暑，累積了點點滴滴的寶貴經驗，絕對責無旁貸地要擔下經驗傳承的重責大任。

高雄醫學大學楊俊毓校長也進一步強調，疫情對醫療與公衛體系及教育所造成的影響，正提醒我們該審慎面對與省思。

高醫大後醫系系主任楊志仁醫師分享高醫後醫系這幾年的教學與發展，提到後醫學系的學生不是高中最頂尖的1%，而是大學畢業後經過深思熟慮有志從醫才報考，經過筆試和嚴謹的口試篩選，也因此心志堅定。學生成熟、熱情、貼心、努力學習、也重視經驗傳承，關注偏鄉醫療、社會責任、老幼議題，而在論文研究、國家考試也都得到不錯的成績，未來仍會為台灣的醫療持續努力。