女大生的左側骨盆粉碎性骨折接受骨折復位固定手術，X光片呈現的是密密麻麻的鋼板和鋼釘，左側的股骨頭有創傷後骨壞死的情況發生。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

女大生因車禍接受骨盆骨折復位固定手術，後緒因創傷後股骨頭壞死再接受微創手術置換髖關節，之前固定骨折的鋼釘和鋼板也會造成手術進行的困難，再行手術難度不低。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一名20歲女大學因車禍左邊的骨盆粉碎性骨折以及髖關節脫臼，經十多小時手術搶救回來，但術後持續復健5個月，卻發現左側的髖關節越來越痛，長短腿、不良於行，連睡覺都痛；到台中大里仁愛醫院求診，X光檢查發現髖關節產生創傷後股骨頭壞死及關節炎，經接受微創髖關節手術，當天即下床活動，2周後已開不用拐杖走路，也揮別轉輪椅人生。

周姓女大生在上學途中因為一場嚴重的車禍造成左邊的骨盆粉碎性骨折以及髖關節脫臼，當時經救護車送到急診室後急救、輸血以及骨盆血管造影栓塞止血後，再安排長達十個小時的骨盆骨折復位固定手術，終於順利從鬼門關救了回來。

但術後她持續復健5個月卻發現左側的髖關節越來越痛，X光檢查發現髖關節產生創傷後股骨頭壞死及關節炎。大里仁愛醫院關節重建骨科主任黃贊文表示，這位女大學生來到門診時是家屬用輪椅推進來，左下肢明顯變短而且左側的髖關節肌肉萎縮，家人說曾在家裡還跌倒好幾次。現在已經嚴重到一動就痛得表情猙獰，病人唯一的要求竟是可以安安穩穩好好睡個覺就好。

經檢查，發現女大生因先前車禍造成的骨盆粉碎性骨折，X光片呈現的是密密麻麻的鋼板和鋼釘，左側的股骨頭還有創傷後骨壞死。在安排微創人工髖關節置換手術後，這位女大生兩隻腳不只一樣長了，且不再一動就痛，可活動自如。手術當天就馬上開始下床活動，開心的在病房走來走去，也終於可以好好睡個覺。

黃贊文說，在骨盆骨折後發生股骨頭壞死和創傷性關節炎的比率有30-40％，而針對骨盆骨折後發生股骨頭壞死和創傷性關節炎，人工髖關節置換手術是目前主要治療的方法，建議病患應徵詢骨科醫師，提供最適切的治療。