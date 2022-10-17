尼莎颱風外圍環流因東北季風共伴效應，昨(16)日北部、東北部遭超大雨勢狂炸，各地區也傳出災情，有網友便在台北市內湖某路段拍下，有輛轎車停在擋土牆旁，上方滾滾泥水直接宣洩而下，形成猶如「泥流瀑布」，直接猛沖下方的白色轎車引擎蓋上；網友一見影片也驚呆「水岸第一台」、「天然洗車停車區」。

一名網友在臉書社團「我是內湖人」發文，並上傳1段14秒影片，影片中有輛白色轎車停在山波旁擋土牆邊，由於昨(17)日強降雨勢集中在北部與東北部，滾滾泥水從擋土牆上傾瀉而下，有如「泥流瀑布」般往下沖刷，正好猛沖在下方這輛白色轎車的引擎蓋上；氣勢磅礡的「泥流瀑布」也讓原PO在貼文寫下「請車主盡早發現」。

影片一出，網友紛紛留言表示「這車應該洗的很乾淨了」、「水岸第一台」、「鈑金直接刮花了」、「水刀洗車」、「年份新、哩程少、車況佳、無泡水」、「這開門馬上進水」、「天然洗車停車區」、「洗得很乾淨，不要有石頭啊」、「快開小山貓幫它鏟去旁邊」、「這是在修行」。

另外也有網友表示，昨日下午5點多，該白色轎車就已經開始被「泥流瀑布」沖刷了，還特地放上影片供網友觀賞，其他網友則表示「前檔沒事就還好，引擎蓋，右葉子板，副駕的門可能要重烤漆了，應該會有很多小石頭」、「這洗完不知道多少錢，我說修(修理費用)」。