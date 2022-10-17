今年42歲的黃先生剛剛晉升為「四寶爸」，但讓人難以想像的是，他在26歲時發現腹部硬硬的，檢查發現脾臟腫大，進一步診斷為白血病（血癌），穩定服藥16年來，生活一切如常。醫師指出，慢性骨髓性白血病初期症狀不明顯，大多經由血液檢查發現，所幸只要規律服藥，可大幅延長存活時間，絕非傳統認為的「絕症」。

根據最新癌症登記報告，108年國內新增2612名血癌患者，近十年來成長43％。中華民國血液及骨髓移植協會理事長、花蓮慈濟醫院血液腫瘤科醫師李啟誠指出，血癌好發於40到60歲男性，短短5年間竄升為男性第九大癌症，是國人需要注意的疾病。

血癌共分為4型，其中慢性骨髓性白血病佔比約17％，常見症狀如疲倦、發燒、貧血、體重減輕等，但半數以上病人可能無症狀。李啟誠指出，較特別的症狀是脾臟腫大，如發現腰圍變大，體重卻沒有增加，就要多加留意；另外也有不少患者健檢發現白血球數量偏高，就醫檢查才被診斷。

雖然名為「慢性」，但若未接受治療仍有致命風險。李啟誠指出，未接受治療者，慢性期約維持3到5年就會進入加速期，大約6到9個月後再走向急性期，僅能維持3到4個月；建議診斷後半年內開始治療，否則5年死亡風險恐增加10.1％。

中華民國血液病學會秘書長、台大醫院內科部血液腫瘤科醫師侯信安表示，慢性骨髓性白血病治療以口服標靶藥物為主，「台灣有好的診斷方式和健保給付藥物」，呼籲患者不要逃避或中斷治療，否則一旦進入加速期或急性期，可能需要搭配血液幹細胞移植，治療過程會比較辛苦。

侯信安強調，慢性骨髓病白血病已經不是傳統認為的「絕症」，但務必規律服藥，且勿自行停藥，才能達到深度治療效果，未來是有機會停藥的。

李啟誠也提醒，只要穩定服藥，就能好好控制疾病，就像高血壓、糖尿病等慢性病一般，日常生活與健康人無異；男性患者接受治療不會影響生育，女性患者則需和醫師討論調整藥物或停藥，切勿自行中斷治療。