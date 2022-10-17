苗栗縣卓蘭鎮公所辦公廳舍拆除重建工程，17日開工動土，預計113年8月竣工，副縣長鄧桂菊希望如期完工，提供鄉親優質的洽公環境，提升為民服務品質。

卓蘭鎮公所辦公廳舍興建於1967年興建，在1988年因空間不足增建3樓，屬於老背少建築，3年前年辦理耐震力評估，由於屋齡已超過50年，耐震係數未達國家安全標準，加上空間狹窄不敷使用亟待重建。

經縣府、立委協助爭取，去年年9月獲內政部核定納入前瞻基礎建設計畫補助1億元，今年年8月再獲衛福部核定補助1282萬8千元，辦理拆除重建工程，是縣長徐耀昌8年任內7個辦理拆除重建工程的鄉鎮公所之1。

新建的辦公廳舍規畫地下1層、地上4層建築，總樓地板面積約4378.23平方公尺，4樓規畫設置代表會及社區活動中心，同時考量卓蘭鎮65歲以上人口已逾總人口的23.74％，規畫利用1樓部分空間設立日間照顧中心，讓長輩獲得妥適的照顧，此外，並利用臨路空間成立假日市集，以多元化功能密切與民眾聯結，提供優質的服務。

副縣長鄧桂菊指出，縣長徐耀昌8年任內爭取內政部前瞻基礎建設計畫核定補助苗縣銅鑼、三灣、西湖、後龍、卓蘭、造橋、大湖等7個鄉鎮公所辦公廳舍拆除重建，是全國獲得補助最多的縣市之1，希望卓蘭公所辦公廳舍重建工程如期完工，不但提供優質的洽公環境和更好的服務，亦成為卓蘭的新地標。

今天開工儀式，由副縣長鄧桂菊、立委徐志榮、議長鍾東錦機要秘書曾志文、縣議員楊恭林、鎮長詹錦章、鎮代會副主席詹豊霖、鎮農會理事長曾春榮、總幹事徐文欽、行政院顧問徐定禎夫人、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘夫人等人共同持鏟動土，並與代表、里長等人上香祈福工程順利、平安。