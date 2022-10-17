曾子益（左起）、謝京穎、周宇柔、顏曉筠到海邊拍攝預告片頭，抓住夏天的尾巴。（民視提供）

曾子益（左起）、謝京穎、周宇柔、顏曉筠到海邊拍攝預告片頭，抓住夏天的尾巴。（民視提供）

謝京穎挑戰最大尺度。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》第二代演員謝京穎、顏曉筠、周宇柔、曾子益日前到北海岸拍攝片頭預告，3個女生都換起比基尼，展現曼妙好身材。影片一曝光後就狂吸觀眾眼球，紛紛敲碗第二代成人版快出場。謝京穎也說這是挑戰自己從影以來最大尺度。

謝京穎當天穿暗紅色比基尼，秀出S曲線好身材。她說首次接到指令要穿比基尼，一開始很不習慣有多準備罩衫，一到海邊導演潘淑娟就說「脫掉吧！把握夏天青春的氣息」，她也決定放手一搏，好好把導演的指令完成。4人玩起水槍及沙灘排球，直說好像是大學生的畢業旅行一樣，青春無敵。

身穿亮黃色泳衣的顏曉筠表示，大家就是來把握夏日的尾巴，好好享受陽光及海水，當天的泳裝也是超級突破自我，前後都高衩，讓她直呼超害羞，幸好女生都會互相提醒有沒有穿幫，迅速完成拍攝。她回憶拍攝當下大家坐在沙灘上等浪花打過來，結果浪花一來每個人都直接被海浪打到滾出去，讓她第一次感受到海浪的強大威力，坐著也能平移。

周宇柔自認很容易曬黑，疫情這兩年多，都沒安排去海邊玩水，當天劇組安排一天採點兩個沙灘，他們甚至還玩起水槍大戰，讓她回想到大學時期，每天行程都很豐富。拍攝前導演有提醒說大家還是要美美的，水槍不要射到人，沒想到大家一聽到Action，馬上忘情開始互相把對方噴濕，玩到最後大家妝髮都亂了，卻也培養出好感情。

周宇柔說她跟曾子益、顏曉筠是首次碰面，卻發現3人生日都是同一天12月24日平安夜，3人直說超級巧合。面對現在一代童星的精湛演出，他們都說每天都在追劇觀察童星，期待進組拍攝，接棒童星們的演出。

現場唯一的水男孩是曾子益，他表示拍攝是首次和3位演員第一次相見歡，很快就打成一片，他首次在民視8點檔演出，也準備好了，會好好的表現。