勝利輪今日上午驚傳受困，船艙進水導致船上7名船員待援，於中午時由香港方派遣直升機獲救。（摘自Marinetraffic）

海巡署南部分署派遣台東艦前往救援。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

尼莎颱風日前行經巴士海峽，正朝海南島行進當中，卻傳出颱風行經時，造成周邊海域貨輪勝利輪（SHENG LI）船艙進水，進而造成船隻有重大危險，船長下令棄船，並向外求援，當時船上共有2名台籍、5名印尼籍，共7名船員受困，海巡署南部分署表示，因輪船位於香港搜救責任區，7名船員皆由香港方派遣直升機獲救。

因日前尼莎尼莎颱風行經巴士海峽，目前正在往海南島行徑當中，今日傳出稍早有附近海遇活動的勝利輪受到襲擊。

「Taiwan ADIZ」粉絲專頁指出，勝利輪受到颱風襲擊，造成船艙漏水，船長下令棄船，並向基隆海岸電台發布求救訊號，稱船位置在北緯20度57分、東經116度01分，船上7人待救，請附近船台前往協助。

海巡署南部分署表示，16日日接獲東南沙分署通報，該貨輪因主機故障失去動力，但無立即性危險。但今日上午10時20分許接獲求救通報，並派遣救難人員搭乘台東艦從高雄港緊急出港前往救援。

不久約中午時，海巡署再次獲報，因輪船海域位於稱香港搜救責任區內，香港方也派直升機前往救援，船上7名船員均獲救。

勝利輪為多哥共和國註冊貨輪，船總噸位495噸，於2002年建造。