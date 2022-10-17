中共二十大新聞中心17日下午舉行記者會。中共中央紀委副書記、國家監委副主任肖培，中共中央組織部副部長徐啟方，中共中央政策研究室副主任田培炎介紹堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程有關情況，並回答記者提問。

在回答記者關於幹部監督管理具體舉措及其成效的問題時，徐啟方說，習近平總書記多次強調，從嚴治黨的關鍵是從嚴治吏。中共十八大以來，組織部門緊跟全面從嚴治黨，堅定不移以嚴的標準要求幹部，以嚴的措施管理幹部，以嚴的紀律約束幹部，打出一套從嚴管理監督幹部的組合拳。

第一，不斷完善中國特色領導幹部個人有關事項報告制度，把領導幹部個人有關事項報告制度納入全面從嚴治黨整體設計，全面開展抽查核實，將抽查比例由每年3％到5％提高到10％，對領導班子換屆提名人選全部查核，在二十大召開前對中管幹部全覆蓋查核一遍。

第二，規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為。2015年開始，全國共對4700多名領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為進行規範。集中規範結束後，中共中央辦公廳印發規定，建立健全常態化長效化機制。這項工作對規範權力運行、促進領導幹部廉潔從政、廉潔用權、廉潔修身、廉潔齊傢具有重要意義，贏得廣大幹部群眾的擁護支持。

第三，深化選人用人監督檢查和巡視整改。十九大以來，結合中央巡視對31個省區市、新疆生產建設兵團和200餘家中央單位開展全覆蓋選人用人專項檢查，每年對省區市和中央單位選人用人工作進行測評。2021年度，幹部群眾認為「本地本單位選人用人好」的比例比2013年度提高了23個百分點，呈持續上升態勢。

第四，打出專項整治組合拳。以專項整治為突破，強有力地解決了一批老大難問題。比如開展「三超兩亂」問題專項整治，整治超職數配備幹部、超機構規格提拔幹部、超審批權限設置機構，擅自提高幹部職級待遇，擅自設置職務名稱。制定裸官任職崗位管理辦法等制度規定，明確提拔限制和崗位限度，要求開展領導幹部因私出國境證照專項治理，對違規行為嚴肅處理。還比如，對中管經營單位逃逸式辭職、違規安排近親屬在本系統從業問題集中開展專項整治。

徐啟方表示，下一步將以學習貫徹二十大精神為重點，堅定不移貫徹全面從嚴治黨各項部署，全面推動幹部管理監督向縱深發展。