隨著元宇宙的熱潮興起，AR技術與應用已經變得越來越普及化，就像蘋果執行長Tim Cook近期受訪表示，擴增實境AR是項將影響一切的變革性技術，人們在未來更是會難以回想沒有AR的日子究竟如何度過。而擅長XR技術與跨域產業應用的「實境共創股份有限公司」，近期再度把AR技術與民眾拉近距離，在臺北捷運南京復興站內導入AR體驗，打造都會中的魔幻秘境「AR STATION」。

實境共創再與臺北捷運聯手，與明年1月1日前打造「AR STATION 捷運南京復興站」新氣象，乘客可透過站內設置的光標籤裝置，掃描QR code下載「AR PLAZA POP」應用 APP，即可使用手機或平板進入「劍龍森友會」及「深海降落傘」兩處逼真的AR擴增實境。（實境共創提供）

實境共創在過去就已經攜手VOGUE Taiwan於「2020 臺北時裝週」推出國內首創的戶外大型AR展演市集「Fashion Gamer」，在信義區香堤大道以連續帶狀故事手法打造沉浸AR街區體驗，緊接更與新東陽及遠傳電信合作，在新東陽國道清水服務區展出國內首創的5G AR虛實展演「與鯊共舞在清水 shARk encounter」。

實境共創結合捷運南京復興站建築物本體的室內空間，俯瞰 B2 月台大廳，還可以看到如絲綢般的魔幻水母徜徉於 AR 海洋中，往月台下方細看，還有燈籠魚、深海魷魚在深海區悠遊。（實境共創提供）

而此次實境共創就再與臺北捷運聯手，與明年1月1日前打造「AR STATION 捷運南京復興站」新氣象，將站內B1轉乘區、B2大廳層幻化為兩處沉浸式體驗景點，來往的乘客可透過站內設置的光標籤裝置，掃描QR code下載「AR PLAZA POP」應用 APP，搭配現場5G高速Wi-Fi服務，即可使用手機或平板進入「劍龍森友會」及「深海降落傘」兩處逼真的AR擴增實境，體驗巧妙交錯實體空間與虛擬場景，當點選場景中的發光生物，就有機會取得「Metro Fresh 捷欣鮮」、「Metro Shop 捷運商品館」或是「Metro Corner 微型商場」等合作通路提供的優惠，領券後即可至捷運南京復興站內的店家進行兌換，讓 AR技術再貼近民眾生活。