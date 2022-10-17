台灣創新發明界的年度盛會2022「台灣創新技術博覽會」，於近日圓滿落幕，今年共有520件作品報名發明競賽，在激烈的競爭中，健行科技大學共計獲得2銀1銅佳績。

健行科大今年度獲獎作品，分別來自資訊工程系及機械工程系。資訊工程系共有2件作品獲獎，皆是由教授陳維魁所指導，作品「社群化之監視訊息通知系統」獲得銀牌，參與的學生為黃聖凱與徐啟翔。該作品的創新概念為利用一個樹莓派板，將監視系統所需的完整功能全部包含，最多可同時連接3部攝影機，大幅降低硬體成本。除此之外，更結合社群設定的嶄新技術，大幅降低了傳統監視錄影設備設定動作繁複的缺點。

作品「門鎖系統」獲得銅牌，參與的學生為藍永翔、李思緯、李世濠、黃聖凱、張煜楷與徐啟翔。該作品的創新概念為融合兩項技術在門鎖系統中，第一項技術是一次性社群軟體連結(one time line link)開鎖，第二項技術則是手勢密碼開鎖；藉由本創作所提出的做法，可以讓門鎖的使用更具彈性與安全性。

機械系獲得銀牌的作品為「放電加工電極結構」創作人為機械系王阿成教授與機械系學生尤宥人，此專利是開發具有螺旋溝槽的柱狀電極，來進行超硬金屬的孔洞放電加工。由於柱狀電極的螺旋溝槽可以容納放電產生的加工屑，使加工屑可以順利排出孔洞外，不但可以提升難加工材料的加工效率，也能降低孔洞的擴孔量，是非常值得推廣至業界的加工技術。