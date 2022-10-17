烘焙業每年商機飆近600億，但疫情導致海外市場萎縮，頂著世界冠軍麵包光環的吳寶春麥方店，疫後海外客僅占來客數約20％，吳寶春趁國門開放推具北歐風情的新麵包，不只根據台灣人做口味調整，也有信心擄獲觀光客味蕾，更預告未來要推「功能取向」新品，「好比登山、跳韻律舞等運動適合吃的，配合大眾生活改變去發想。」
吳寶春麥方店與挪威穀物公司「斯坦格蘭磨坊」合作，昨（17日）發表擺脫硬邦邦印象的6款挪威麵包，並搭健康飲食趨勢，以富含膳食纖維的多種穀物石磨麵粉製作，好比「盧恩不老吐司」以挪威馬鈴薯麵粉加雙色乳酪丁，口感Q彈兼馬鈴薯和奶香。吳寶春直言：「健康麵包不一定就只能沒滋沒味。」行政總主廚謝忠祐則笑說，試驗期間吃了不少硬麵包，半年才找出最OK的比例。
原位於台北神旺大飯店的「普諾麵包坊」，每月平均可創600萬元營收，行政主廚林弘富自豪不管是歐式或日式麵包都禁得起饕客的嘴。歐式款主打「軟式大蒜」，口感與硬式法國麵包相比較柔軟，配上加巴西里碎末的特調大蒜醬獨具特色，19日前買自製烘焙商品，滿100元就送50元抵用券。
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