A-Lin相隔4年多前往校園開唱。（索尼提供）

A-Lin相隔4年多前往校園開唱。（索尼提供）

A-Lin今年7月完成台北小巨蛋演唱會後，日前剛登上屏東音樂節，之後還有台東音樂祭演出，而上周更是相隔4年重返校園演唱會舞台，在文化大學校園演唱會登場，A-Lin以一頭紅色長髮搭配帥氣造型現身，卯足全力率小巨蛋規格的樂手及舞群出場，一連唱了10首經典曲與話題新歌；久未踏進校園的她，看著台下活力滿滿又熱情的同學們，開心直呼：「每來校園一次，人就年輕一次。」

相隔4年多，A-Lin帶著全新專輯的冠軍氣勢重回校園演唱會，這次以演唱會規格來到文化大學演出，A-Lin一登場帶來勁歌〈不屑完美〉〈大大的擁抱〉和〈Romadiw〉，載歌載舞炒熱全場氣氛 。新專輯中最強K歌〈摯友〉一唱，馬上帶動全場大合唱，並接連演唱經典歌曲〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉，現場宛如卡拉OK 。A-Lin也邀請歌迷上台演唱，她則在一旁幫忙伴舞，魅力橫掃校園。

A-Lin將於12月飛往美國拉斯維加斯繼續舉辦巡迴演唱會，屆時將與當地粉絲共度耶誕節，她對這趟旅程非常期待：「最愛過節了，希望可以跟Las Vegas的歌迷們好好慶祝，也跟團隊好好吃美食。」