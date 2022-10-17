前幾年台灣受到疫情的影響，多行業也受到重創，不少勞工們的生計也隨之波及。對此，勞動部於年前辦理高達500億元紓困貸款，有不少勞工前來申請，雖第1年由勞動部補貼，但高雄市政府考量復甦時間太短，故第2年由高雄市勞工局負擔利息，以年息1.845％核算，總計高市內共有7萬8000名勞工受惠。

為因應勞工受到疫情衝擊，勞動部於2021年6月15日開辦受理「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，受疫情影響之勞工每人最高可貸款10萬元，並由勞動部提供第1年利息補貼。

勞工局指出，雖然利息第1年由勞動部來補助，但高市府擔心勞工恢復疫情前的水準仍需一段時間，復甦期太短，透過承辦紓困貸款的銀行端，確認申請勞工中，設籍於高雄市有7萬8000名勞工，第2年（第13個月至第24個月）再由勞工局補助利息，每月按照年息1.845％核算。

勞工局指出，為簡化勞工申辦流程，待後續與承辦銀行端系統設計與接洽完成，預計將於11月自動發送至各勞工帳戶裡，補貼勞工們第13個月起的各月利息，至於去年11月前申請，並有繳納利息的勞工，也會對其計算並匯入補貼相關金額。

勞工局提醒，若有勞工自核貸日起如有積欠本金達3個月則不予補貼，已補貼者則予停止補貼，並由各承辦金融機構篩檢符合資格者。