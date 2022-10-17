高雄市社會局藉由認知拼圖穩定弱勢民眾的情緒，提升自我成就感。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

為減少社會問題與減輕弱勢家庭的負擔，高雄市社會局於2020年起在無障礙之家附設燕巢家園設置情緒行為支持專區，近2年來已服務超過12名嚴重情緒障礙個案與家庭，逐漸改善弱勢民眾的情緒行為。這也是全國首創。

情緒行為支持專區服務對象為自閉症、智能障礙、慢性精神疾病等身心障礙者，此類個案的嚴重情緒行為問題常造成家中照顧者長期且沉重的壓力，嚴重者甚至可能自傷，或傷害家庭成員的安全等。

像是心智障礙者小廷因認知固執，看到長條狀東西都有摧毀的衝動，包含鉛筆與掃把都會被其攔腰折斷丟棄，甚且將毀壞物品強塞至馬桶，讓家屬極為困擾。經過情緒行為支持專區團隊的一年耐心與努力，陪伴小廷削弱負面情緒行為，再發展替代行為等正向支持輔導專業技巧，改善他的情緒行為。

高雄市社會局長謝琍琍表示，高雄市率先全國設置情緒行為支持專區，運用跨團隊專業服務提供高密度情緒行為支持及建立正向行為，並積極整合社區式嚴重情緒行為服務及身障個管轉銜服務等，協助受服務對象回歸社區、家庭生活及社會融合為最重要的目標。