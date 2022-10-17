以愛國者飛彈系統(Patriot)聞名的雷神公司(Raytheon)表示，下一代的低空層飛彈防衛感測系統(LTAMDS)將在明年完成首座原型，這是美國陸軍35項現代化優先升級工作之一，未來將取代現役的愛國者雷達系統。

即時防衛(Breaking Defense)報導，雷神公司陸地防空部門主管凱利(Bob Kelley)在美國陸軍協會年度會議期說「LTAMDS首批原型雷達有6座，第1具在明年1月交付，全部6具雷達將在2023 年1月完工。」

LTAMDS是一種主動電子掃描陣列雷達( active electronically scanned array radar,簡稱AESA)，每一面雷達安裝相當多具掃瞄單元，每個單元都具有發射與接收能力，能夠更高效的偵測與追踪各種目標，包括巡弋和彈道飛彈、飛機和無人機，也更有機會發現匿蹤型飛機，以及高超音速的目標。它將是未來美國陸軍防空與飛彈防禦網路主幹，與其他戰場上的偵測系統交換情報後，將可具備更好的空域防衛效果。

How the new LTAMDS radar will thwart evolving air defence threats (Studio)

LTAMDS取名為「鬼眼」(GhostEye)， 具有3面雷達陣列，1具位於正面的主陣列，以及2面位於背後的輔助陣列。它們協同工作，同時檢測和應對來自任何方向的多種威脅。 主陣列雷達的大小與現役的愛國者陣列雷達大致相同，但功率卻是其兩倍多。

凱利說，在明年1月交付LTAMDS 雷達後，將在白沙飛彈靶場(White Sands Missile Range)展開測試工作，爭取在明年12月之前，達成初始作戰能力。